Самбисты в трамвае поздравили женщин с 8 Марта (ФОТО)

В Верхней Пышме юные самбисты провели необычную акцию в трамвае – они цветами поздравляли женщин с наступающим Международным женским днем.

Как сообщает «Новый День», воспитанники спортивной школы единоборств вместе с тренером Ианом Пантюхиным и координатором федерального партийного проекта «Zа самбо» в Свердловской области Алексеем Сваловым вручили каждой девушке по букету тюльпанов.

«Накануне самого весеннего праздника мы захотели приятно удивить прекрасных девушек. Каждую, кто заходил в «Львенок», встречали наши юные самбисты, поздравляли с наступающим праздником и дарили цветы. Было приятно смотреть на счастливые улыбки наших дам», – рассказал Алексей Свалов.

Одной из первых свой букет получила водитель трамвая. Праздничный экспромт не оставил равнодушным ни одного пассажира трамвая. Юные самбисты в награду получили улыбки, теплые слова благодарности и отличное настроение.

«Нам с ребятами акция очень понравилась. Мы между собой устроили соревнование, кто подарит больше букетов, – рассказывает воспитанник СШ «Единоборств» Роман Курочкин, – также мы каждый забрали по букетику с собой, поздравим дома наших мам».

Праздничная акция прошла при поддержке Общественного совета «Za самбо».

Екатеринбург, Елена Васильева

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