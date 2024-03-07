«Если встретишь Путина, поцелуй его и передай, что мы его любим», – итальянцы поддержали Орнеллу Мутти после атаки украинских хейтеров

Итальянцы пишут слова поддержки в комментариях в соцсетях Орнеллы Мутти и ее дочери Найки Ривелли. Знаменитых итальянок захейтили украинские боты за то, что те приехали в Россию.

Сначала звезда фильма «Укрощение строптивого» с 49-летней дочкой побывали в Москве, где участвовали в Неделе моды, а после отправились в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи. Орнелле Мутти в том числе показали мурал с ее изображением, который на стене дома в Сочи выполнил итальянский стритартер Jorit.

С аккаунтов, украшенных желто-голубым флажком, на 68-летнюю актрису полились потоки грязи – ей писали о том, что она де вынуждена гастролировать по России, потому что больше никому не нужна в Италии, а что следующей остановкой ее будет Северная Корея. Оскорбления достались и Ривелли, однако обе пропустили все мимо ушей.

Кроме того, сами итальянцы пришли постоять за честь звезды своего кинематографа. «Если встретишь Путина, поцелуй его и передай, что мы в Италии его любим», – стали писать итальянцы под постами Мутти.

«Молодцы! Надо и в Италии рассказывать, что в России есть демократия, а не только то, что говорят нам тут по телевизору», – добавили другие.

Напомним, у Орнеллы Мутти русские корни, дедушка и бабушка актрисы родом из Санкт-Петербурга.

Сочи, Елена Сычева

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