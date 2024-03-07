Студенты колледжей с детьми будут получать денежную помощь

Студентам государственных колледжей и техникумов, у которых во время учебы родится ребенок, будут оказывать дополнительную материальную помощь.
Как сообщили в ДИПе, о таком решении объявил сегодня губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области.
Размер единовременной выплаты будет зависеть от конкретной ситуации и стипендиального фонда каждого колледжа или техникума. Выплата будет иметь заявительный характер, то есть для того, чтобы её получить, студенту нужно будет предоставить свидетельство о рождении ребёнка и заявление в администрацию образовательного учреждения.
В ДИПе подчеркивают, что такое решение принято после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, где он поручил руководителям всех уровней поддерживать семьи с детьми.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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