В праздничные дни на Урале будет снежно

В Свердловской области с 8 по 10 марта будет снежно. Об этом сообщили в Уральском УГМС.

По словам Главного синоптика региона Галины Шепоренко, после северо-западных ветров и морозов в праздничные дни погода смягчится до -4…-6 °С благодаря значительной облачности и ожидаемым снегопадам.

«В атмосфере происходят серьезные трансформации: образовавшийся над Скандинавией и Балтикой тропосферный антициклон заблокировал поступление атлантического воздуха на Урал и, похоже, надолго. С устойчивыми северо-западными ветрами в наш регион волнами будет поступать воздух арктического побережья. Поэтому нарастания тепла не ожидается, напротив, средняя температура периода 6-15 марта согласно прогнозу Гидрометцентра РФ ожидается -9,-12°, что на 2-4° ниже нормы», – добавила Шепоренко.

Также синоптик обратила внимание, что после относительно теплых выходных в начале следующей недели температура воздуха вновь понизится: ночью будет до -17 °С на юге области и до -22° в её северных территориях, днем – 5…9 °С ниже нуля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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