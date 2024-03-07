Центр Екатеринбурга встал в предпраздничные пробки (ФОТО)

На центральных улицах Екатеринбурга задолго до часа пик образовались огромные пробки. Автомобилисты сообщают, что поток транспорта почти не движется.

По данным «Яндекс.Карт», затруднение движения наблюдается на улицах 8 Марта, Куйбышева, Радищева, Малышева, Восточной. Местами дорожная ситуация осложнена авариями.

В целом по городу сейчас ситуация оценивается в 8 баллов. Прогнозируется, что к 19 часам заторы исчезнут.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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