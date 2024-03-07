Уральские самбисты завоевали медали всех достоинств на чемпионате России (ФОТО)

Спортсмены верхнепышминского клуба самбо успешно выступили на чемпионате России в Брянске.

Олеся Посылкина стала победительницей в категории до 72 кг. Свой победный балл на ЧР-24 она завоевала уже на первых секундах встречи с Ксенией Задворновой из Татарстана, а затем продемонстрировала, как удерживают преимущество опытные спортсменки. Теперь в статусе чемпионки страны Олеся Посылкина поедет на мировой чемпионат в Астане, который состоится в ноябре. Также она примет участие в Играх дружбы в Москве.

Роман Желтов в весовой категории 98+ кг, несмотря на полученную по ходу турнира травму, в финальном поединке сумел навязать борьбу Степану Солдатенкову (Московская область). Но для победы этого не хватило, и уралец взял только серебро. Теперь Роману предстоит принять участие в чемпионате Европы, который пройдет в мае в сербском Нови Саде.

Компанию ему там составит Рамед Гукев (весовая категория до 71 кг). В Брянске в финальном поединке он уступил Шамилю Тюряеву из Москвы.

Еще три самбиста из Верхней Пышмы взяли бронзовые медали – Али Куржев (до 79 кг), Али Турсунов (до 71 кг) и Сергей Кузнецов (до 98 кг). Они получили право выступить на Кубке мира в августе в Кыргызстане.

Верхняя Пышма, Дарья Захарова

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