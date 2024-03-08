Нетрезвый водитель на ходу полез за телефоном и собрал «паровозик» из пяти машин (ФОТО)

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей случилось 7 марта около 23:55 на улице Шварца, 4. Водитель «Рено Логан» потерял управление и врезался в стоящий автомобиль «Jac J7» под управлением 50-летнего мужчины. «Jac J7» от удара сначала врезался в «КамАЗ», потом его отбросило на стоящий «Хендэ Солярис» под управлением 67-летнего мужчины. Затем «Хендэ Солярис» отбросило на «Киа Спортейдж» с 36-летним мужчиной за рулем.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, по предварительным данным, виновником аварии стал 29-летний водитель «Рено Логан». Подъезжая к светофору, он уронил телефон, пытаясь достать его, отвлекся от дороги. Позже освидетельствование показало у водителя в крови наличие 0,683 мг/л алкоголя, составлен протокол за вождение в состоянии опьянения.

В результате ДТП пострадали двое. 6-летний мальчик, пассажир «Jac J7», на момент аварии находился в бустере на заднем сидении слева. С ушибом головы ребенок доставлен в больницу. Благодаря тому, что ребенка перевозили по правилам, серьезных травм удалось избежать, мальчик уже дома. Пассажир автомобиля «Рено Логан» доставлен в ГКБ № 24 с ушибами.

При осмотре места ДТП госавтоинспекторы обнаружили, что там нет горизонтальной дорожной разметки. В «Центр организации дорожного движения» направлено предписание по устранению выявленных недостатков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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