Чего хотят женщины на 8 Марта (ВИДЕО)

Накануне 8 Марта редакция РИА «Новый День» вышла на улицы Екатеринбурга и задала прохожим по одному вопросу: женщинам – что бы они хотели получить в подарок, а мужчинам – что они готовы подарить своим любимым.

Чего хотят женщины. И что получают

Молодые девушки оказались неприхотливы в желаниях. Например, одна из них мечтает о клубнике в шоколаде, другая – о красивом цветке: кактусе или пионе. У женщин постарше желания более серьезные – например, путевка на теплое море. Одна из опрошенных девушек заявила, что не празднует 8 Марта, потому что ей не нравится историческая основа этого праздника.

Мужчины готовы подарить своим избранницам цветы, позитив и впечатления. Один из респондентов честно признался, что не подарит своей даме ничего.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев, Дарья Деменева

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