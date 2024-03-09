На Режевском тракте в ДТП погибли два человека

На 50-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» в Березовском районе сегодня около 6 часов утра случилась смертельная авария.

По данным Госавтоинспекции, автомобиль «Пежо» по неустановленной причине выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Фиат». В результате ДТП погибли две женщины 67 и 69 лет – пассажиры в салоне «Пежо». За рулем машины была 64-летняя женщина, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В микроавтобусе находилось три человека: 41-летний водитель и пассажиры, 47-летний мужчина и 18-летняя девушка. Известно, что они ехали из поселка Буланаш в город Копейск на соревнования по мотокроссу. Все трое получили травмы и госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы и следственно-оперативная группа местного ОВД.

В Госавтоинспекции напомнили, что в межсезонье на дорогах образуется гололедица. Водителям необходимо учитывать этот факт и снижать скорость в поездке.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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