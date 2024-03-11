Новый способ мошенничества: людям звонят и говорят, что они тяжело больны

Мошенники спекулируют на чувствах людей, которые боятся за свое здоровье. Они звонят, представляются врачами и говорят, что у человека плохие анализы. Подробно об этой схеме рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мошенник представляется помощником какого-либо «профессора» или «главврача» и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение. Далее жертве перезванивает «главный врач поликлиники» и сообщает, что за лечение готов взяться профессор медицины, но само лечение платное и необходимо пройти курс лечения дорогостоящим препаратом. «Деньги надо сразу перечислить», – говорит в финале аферист», – написали Ирина Волк.

В полиции напоминают: нельзя вести разговоры по телефону с незнакомыми людьми, тем более – про свое здоровье. Никому не надо сообщать данные своих банковских карт или переводить деньги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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