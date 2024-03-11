Уральцев на этой неделе ждут температурные качели

На Урале неделя начнется с морозов: до 13 марта столбики термометров по ночам будут опускаться до -20…-25 °C. Однако уже с четверга в регион придет оттепель.

«В понедельник-вторник через территорию Свердловской области пройдет наиболее холодная воздушная масса. До 13 марта ночные температуры по области будет достигать отметок -20...-25 градусов. Небольшой снег в регионе будет продолжаться. Похолодание на Среднем Урале закончится в среду-четверг со смещением антициклона в район северного Казахстана», – рассказал в своем telegrаm-канале Алексей Пулин.

По словам главного синоптика Уралгидрометцентра Галины Шепоренко, с 14 марта на Урал придет оттепель. Температура воздуха 12-13 марта еще сохранит минусовые значения: до -7° днем, до -18° ночью, на севере опустится до -23°. 14-18 марта ожидается потепление на юге Свердловской области, а 16-18 марта в ее северных районах: ночью будет -4…-9°, днем -2…+4 °C.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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