В Москве открылась выставка про уральский конструктивизм (ФОТО)

В Москве открылась выставка «Работать и жить. Архитектура конструктивизма 1917-1937», один из разделов которой посвящен уральскому конструктивизму. Экспозицию помогали готовить исследователи из Екатеринбурга.

Выставка в московском центре «Зотов» посвящена в целом эпохе конструктивизма, который связан со временем строительства нового мира и формирования «нового человека». В экспозиции собраны архитектурные проекты Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Магнитогорска, Челябинска и Уфы, созданные знаменитыми конструктивистами. Революционные по своей смелости, новаторские архитектурные решения изменили облик советских городов в начале ХХ века. Конструктивистские фабрики, общественные пространства, жилые городки решали главную задачу нового времени: рациональную организацию труда и досуга.

На двух этажах центра «Зотов» выставлены живопись, графика, скульптура, фотографии и кинохроника, которые создают настоящую антологию жизни 1920-1930-х годов. Всего свыше 500 экспонатов, хранящихся в более чем в 30 музеях, фондах и личных собраниях.

Один из разделов экспозиции – «Урало-Кузбасс» рассказывает о развитии конструктивистской архитектуры на Урале и в Сибири в период индустриализации. В годы первой пятилетки в СССР реализовывался проект «Урало-Кузбасс»: советские планировщики хотели объединить два региона. Ведь Урал обладал металлом для изготовления станков, а в Сибири было много угля для металлургических комбинатов. Лучшие специалисты из Москвы, Ленинграда и из-за рубежа разрабатывали проекты заводов-гигантов и проектировали рабочие поселки и соцгорода. Каждый из архитекторов предлагал свое видение, как должен выглядеть социалистический город, как и в каких условиях должны жить горожане.

Одним из примеров индустриального преображения стал Свердловск, где построили Дом печати, гостиницу «Большой Урал», частично возвели здание Дома промышленности, планировали построить здание облисполкома. Самый масштабный проект – «Синтетический театр» – так и не был реализован. Конструктивистскую историю Свердловска на выставке в «Зотове» иллюстрируют картины с видами советских новостроек из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств, фотографии из Государственного архива Свердловской области, экспонаты музея архитектуры и дизайна УрГАХУ, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева, фотохроника строительства конструктивистских объектов и фотографии бытового характера, парадные фотографии, созданные для официальных сборников.

«Мы давно ведем исследования конструктивизма на Урале. Многое из того, что мы представили на выставке в центре «Зотов», собиралось в архивах, библиотеках, музеях и частных коллекциях многие годы. Комплекс проведенных исследований позволил нам сформировать достаточно цельное, как нам кажется, представление об «Урало-Кузбассе» периода 1920-1930-х годов и о том, как здесь проходил процесс строительства новой жизни, новых социалистических городов, заводов и рабочих поселков», – рассказал один из кураторов раздела, заведующий научно-информационным центром музея истории Екатеринбурга Александр Думчиков.

Сокуратор раздела, руководитель екатеринбургского проекта «Территория авангарда» Лариса Пискунова добавляет, что многие памятники свердловского авангарда давно внесены в учебники для архитекторов как выдающиеся образцы эпохи. Но широкой аудитории в нашей стране они неизвестны.

«100 лет назад столичные архитекторы отправились на Урал строить на местах новый советский быт. Рядом с избами и бытовками они возвели фантастические по тем временам городки, клубы, больницы. Конструктивистские здания дали мощный культурный импульс рабочим городам. Они и сейчас все так же выделяются на фоне остальной архитектуры. Все так же несут в себе огромный потенциал: культурный и исторический. Но сейчас о них нужно позаботиться. Наше участие в московской выставке – это возможность включить региональный конструктивизм в актуальную научную и культурную повестки. А еще, хорошая возможность привлечь внимание специалистов и широкой аудитории к проблемам сохранения и ревитализации конструктивистских объектов в российских городах», – отметила Лариса Пискунова.

Выставка «Работать и жить. Архитектура конструктивизма 1917-1937» будет представлена в центре «Зотов» с 6 марта по 14 июля 2024 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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