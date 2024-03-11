На Урале увеличили приз за трезвость до 10 млн рублей

Свердловские власти решили увеличить призовой фонд конкурса «Здоровое село – территория трезвости». Теперь село, жители которого доказали свою приверженность здоровому образу жизни, получит не 1,5, а 10 млн рублей. Об этом сообщили в ДИПе.

«Здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек, в том числе от употребления алкоголя, – важнейшая составляющая активного долголетия уральцев, поэтому для мотивации сельчан к трезвому образу жизни мы проводим тематический конкурс с солидным призовым фондом», – сказал глава свердловского минздрава Андрей Карлов.

Деньги, которые выигрывают села-победители, отдают местным администрациям, чтобы пропагандировать и развивать здоровый образ жизни.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube