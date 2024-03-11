Пассажир электрички выбросил кошку в пакете. Теперь она живет у уральского прокурора (ФОТО)

Пассажир электрички выбросил кошку в завязанном пакете. Про бывшего хозяина животного известно, что он ехал по кольцевому маршруту в Перми и избавился от кошки между остановками «Молодежная» и «Левшино». К счастью, пакет обнаружила кассир-контролер Светлана Гришай, она спасла кошку и доставила ее на вокзал «Пермь II», а после животное поместили в приют «Лапки-царапки».

Об истории узнали в Уральской транспортной прокуратуре, и работник надзорного ведомства решил забрать кошку себе. Животное теперь носит кличку в честь электрички, из которой ее выбросили, – Ласточка.

Пермь, Елена Сычева

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