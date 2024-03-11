Минивэн с детьми столкнулся с фурой. Есть пострадавшие (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Тюмень сегодня днем случилось серьезное ДТП. Столкнулись фура и минивэн, в котором ехали дети.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, травмы получили пассажиры минивэна, это семь человек, включая двоих детей. «По предварительным данным, один мужчина находится в тяжелом состоянии, остальные пассажиры имеют травмы средней и лёгкой степени тяжести», – сказали в минздраве региона.

На месте работают сотрудники ГИБДД области, две бригады скорой помощи из Богдановича и бригада Территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Всех пострадавших транспортируют в больницу Богдановича.

Екатеринбург, Елена Сычева

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