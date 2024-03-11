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Понедельник, 11 марта 2024, 13:41 мск

Новости Екатеринбург

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Знаменитый стрит-арт Екатеринбурга дополнили рекламой фестиваля

На крыше бывшего приборостроительного завода в Екатеринбурге появилась растяжка «Движение начинается здесь» рядом с работой художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?».

Вероятно, баннер рекламирует фестиваль мотоспорта «Движение Урал», который пройдет в Екатеринбурге в июне. Одной из площадок мероприятия станет музей автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме. УГМК также является владельцем здания бывшего приборостроительного завода, на котором и появился баннер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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