Эксперты «Золотой маски» отсмотрят спектакли-номинанты премии в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбург прилетели 16 членов жюри национальной театральной премии «Золотая маска». В ближайшие дни они отсмотрят спектакли «Урал Опера Балета» и «Провинциальных танцев», которые номинированы в этом году.

В таком формате выбор лауреатов «Золотой маски» пройдет впервые. Все предыдущие 30 лет лучшие спектакли со всей России привозили в Москву, где с ними и знакомились члены жюри и публика. В этом году экспертов отправили по городам из-за проведенной в конце 2023-го реформы самой «Золотой маски» и недостатка финансов.

«Это было вынужденное решение. К моменту начала фестиваля «Золотой маски» у Союза театральных деятелей России не хватило денег, чтобы все организовать, как раньше. Не были поданы документы на гранты, не было выделено бюджетное финансирование, – рассказал в «ТАСС-Урал» ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский, который в числе прочих экспертов посмотрит спектакли в Екатеринбурге. – Нельзя сказать, что такое происходит впервые. Каждый год есть один, два, три спектакля, которые по тем или иным причинам игрались на своих сценах и требовали выезда жюри».

«Провинциальные танцы» представят на суд публики спектакль-бродилку по зданию «Колизея» – «Тело театра». А в оперном театре жюри посмотрит сразу четыре постановки: «Сильфиду», «Черевички», «Павильон Армиды» и Sextus Propertius. Оперы, кстати, будет смотреть солист Мариинского театра, заслуженный артист России Евгений Акимов. Он отметил, что для солистов может стать огромным плюсом тот факт, что исполнять партии они будут на родной сцене. «Для певца важно находиться в своем месте силы. Родная аура, родные стены помогают в создании произведения», – отметил он.

Победителей «Золотой маски» этого года объявят в мае в Москве. Кстати, в этом году в День театра, 27 марта, состоится церемония вручения специальной премии «Золотая маска» – «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Награды получат в том числе две уральские актрисы: ведущая солистка музкомедии Галина Петрова и ведущая актриса «Коляда-театра» Тамара Зимина.

Напомним, в последние месяцы происходит реорганизация национальной театральной премии. В конце 2023 года СТД создал новую дирекцию – АНО «Дирекция премии и фестиваля «Золотая маска», которую возглавил Владимир Мишарин. Кроме того, планируется изменить и состав номинаций, и подход к отбору спектаклей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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