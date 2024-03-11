Убийце священника отказали в смягчении приговора

Суд отклонил ходатайство о смягчении приговора Роману Сухачеву, который убил священника и ограбил церковь.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в январе 2007 года Сухачев и его подельник проникли в храм святых Петра и Павла в поселке Нейво-Шайтанский. Дождавшись, когда прихожане покинут помещение после окончания службы, они напали на настоятеля храма и убили его. Затем похитили из храма иконы Тихвинской Божией Матери, святителя Николая Чудотворца и другие, общей стоимостью свыше 28 тыс. рублей.

В мае 2007 года Сухачева приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 300 тыс. рублей.

В этом году осужденный попросил заменить ему режим с колонии строгого режима на колонию-поселение. Но суд отказал.

«Прокурор указал, что за период отбывания наказания Сухачев 7 раз подвергался мерам дисциплинарного воздействия, при этом неоднократно в виде водворения в штрафной изолятор (ШИЗО). Кроме того, достаточных мер к заглаживаю ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений, не предпринял, дополнительное наказание в виде штрафа за весь отбытый срок им исполнено лишь в незначительной части, на сумму менее 40 тыс. рублей», – пояснили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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