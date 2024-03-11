Масленица на Урале: где и как будут проходить гуляния

11 марта в России началась масленичная неделя. Гуляния развернутся на разных площадках Екатеринбурга и других городов Среднего Урала. Где будут сжигать самое высокое чучело, сколько блинов приготовят уральские повара, чем будут удивлять гостей, поделились организаторы мероприятий.

По словам директора парка Маяковского Павла Зубакина, в Екатеринбурге Масленица будет проходить сразу на трех площадках: в парке Маяковского, летнем парке «Уралмаш» и Основинском парке.

На Масленицу в парк Маяковского приходит больше всего горожан (в прошлом году гуляния посетили 8 тысяч человек). В этом году в парке выступят фольклорные коллективы, скоморохи, ходулисты, будут красочно оформлены сцены, и, конечно же, на фуд-корте будут продаваться блины. Праздничные активности запланированы с 10:00 до 17:00 17 марта, а в 18:30 начнется сжигание чучела. Зубакин отметил, что в этом году хедлайнером Масленицы станет группа «Отава Ё».

В летнем парке «Уралмаш» празднование начнется с 10 утра. Развлекать взрослых и детей будут ходулисты и скоморохи. Из активностей для посетителей подготовили перетягивание каната и метание валенок. В программу включено и традиционное сжигание чучела.

Основинский парк будет украшен в яркие цвета, наполнен различными развлечениями, песнями и танцами народных коллективов, там также можно будет поесть блинов.

В Арамили масленичная неделя пройдет на двух площадках: в тематическом центре «Парк Сказов» и парке «Арамильская слобода». По словам директора «Парка Сказов» Алисы Ларионовой, 17 марта гуляния продлятся с десяти утра до семи часов вечера, готовятся более 50 разных активностей: всевозможные тематические конкурсы, мастер-классы, выступления различных коллективов. Будет приготовлено 5 тысяч блинов, в том числе цветные (красные и зеленые). Вместо традиционного чучела в «Парке Сказов» будут сжигать настоящий арт-объект – 12-метровую жар-птицу, которую сделали из дерева, сена, соломы и ткани. Во Запланировано яркое красочное шоу: конструкцию будут поджигать профессиональные факиры.

«Мы вносим определенные новшества, чтобы традиции продолжали интересовать людей. Например, каждый год мы экспериментируем с разными видами чучел. Сжигали раньше Змея Горыныча, чучело в маске, как прощание с ковидом. Мы выбрали жар птицу как символ окончания старого и возрождения чего-то нового. Зима – это время, которое всегда достаточно сложное, холодное, а весну все всегда ждали и, конечно, весна – это период начала чего-то нового», – добавила директор центра.

Также она уточнила, что площадка полностью проверена как со стороны МЧС, так и со стороны других структур. В парке будет дежурить врач, работать охрана, а также в этот день люди дополнительно будут работать на парковках. Поскольку Масленица – один из самых массовых праздников, сотрудники парка рекомендуют посетителям приезжать либо на такси, либо на электричке.

Фестиваль в парке «Арамильская слобода» подготовлен не столько на русских традициях, сколько на казачьих. «Казаки внесли огромный вклад в историю освоения Урала. Арамиль – это мать уральских городов и родоначальница мегаполисов. В рамках фестиваля мы делаем акцент на истории и традициях казачества, которые были в XVII веке. Наша Масленица будет отличаться содержанием: мы добавляем большую смысловую историческую нагрузку, дети и туристы выходят обновленные после программ», – рассказала директор парка «Арамильская слобода» Анастасия Климина. По ее словам, программа парка также предусмотрена для детей с инвалидностью, с девиантным поведением, для ветеранов и пенсионеров. На мероприятии планируют приготовить около 10 тысяч блинов на молоке с казачьих подворий.

В Сысертском городском округе гуляния пройдут в нескольких локациях, а чучело рекордной высоты – 17,1 метра сожгут в загородном клубе «Белая лошадь» в селе Кадниково. Основная программа Масленицы начнется в 12:00. Будут работать семь больших локаций с фуд-кортами, блинами, разными активностями, конкурсами, соревнованиями для детей и взрослых. Об этом рассказала заместитель директора Центра развития спорта и туризма Сысертского городского округа Татьяна Вшивцева.

В центре Сысерти у Дворца культуры также состоится празднование с масленичными забавами, ярмаркой мастеров и сжиганием 8-метрового чучела. В историческом центре Сысерти пройдут тематические мастер-классы, и в рамках гастрономического фестиваля «Переборщи» запланировано гастрошоу. Почетным гостем станет Алексей Шмыков, первый заместитель губернатора Свердловской области, который приготовит суп шулюм совместно с известным поваром Андреем Бова.

В Невьянске гуляния идут с 1 марта. «Празднование будет начинаться в 10:30, 12:30 и 15:30. Программа рассчитана на полтора часа», – рассказала генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева. По словам Моревой, всего будет проведено 51 мероприятие: конкурсы и развлечения, такие, как забег в огромных разноцветных ведрах, драка подушками на ледяном бревне и катание на лошадях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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