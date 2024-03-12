На месте бывшего военного городка появится новый поселок

На территории Нижнего Тагила появится новый населенный пункт – поселок городского типа Сокол.
Законопроект об этом внесли в заксобрание депутаты Нижнетагильской гордумы. В пояснительной записке говорится, что пгт Сокол появится на месте бывшего военного городка № 40. Несколько лет назад объекты капитального строительства здесь были переданы от военных администрации Нижнего Тагила.
«На территории образуемого населенного пункта имеется постоянно проживающее население в количестве 1169 человек, дорожно-транспортная инфраструктура, инженерные коммуникации. Указанные признаки свидетельствуют о возможности и необходимости образования населенного пункта», – указано в документе.
Нижний Тагил, Елена Владимирова
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