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Вторник, 12 марта 2024, 08:32 мск

Новости Екатеринбург

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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области остается высокой

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области остается выше среднего многолетнего уровня, хотя и начала снижаться. За прошлую неделю зарегистрировано 26,7 тысячи случаев, 60% – у детей.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях за неделю обследовано 620 человек: доминирует РС-вирус. Также выделены риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы, вирусы гриппа и другие», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 12,5 тысячи случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 12,7% и выше среднего многолетнего уровня на 6,6%. Заболеваемость выше среднеобластного уровня наблюдается в Богдановиче, Сысерти, ЗАТО Свободном, Сухом Логу, Невьянске.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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