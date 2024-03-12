Жителя Серова будут судить за несчастный случай на заводе

В Серове будут судить мастера Надеждинского металлургического завода. Его обвиняют в нарушении правил охраны труда, из-за чего один из сотрудников получил тяжелую травму.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в своем цехе обвиняемый отвечал за профессиональную подготовку молодого специалиста – резчика горячего металла IV разряда. Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Младший сотрудник обвязывал проволокой пакет металлопроката, хотя именно этой работе обучен не был. Кроме того, он не надел защитные очки. Во время работы проволока отскочила в голову молодого человека, причинив тяжкий вред здоровью.

По заключению прокуратуры, ответственность за это должен понести специалист, допустивший такую ситуацию.

Серов, Елена Владимирова

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