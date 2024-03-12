В центре Екатеринбурга из-за пожара из офисного здания эвакуировали 150 человек (ФОТО)

Сегодня утром в офисном здании на улице Чебышева произошел пожар. Из-за задымления эвакуировали около 150 человек. Никто не пострадал.

Сообщение о пожаре в офисном здании на пересечении Ленина – Чебышева поступило в МЧС в 09:34. В подвале загорелась продукция одного из арендаторов. До прибытия спасателей из здания сами эвакуировались 60 человек. Еще 90 вывели огнеборцы, в том числе шестерых спасли с помощью дыхательных аппаратов. Пострадавших в результате нет.

«В 10:26 открытое горение было ликвидировано. В ликвидации последствий пожара задействованы 30 человек личного состава, 13 единиц спецтехники. Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube