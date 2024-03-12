Транспортники заплатят пенсионерке, которая обожгла в поезде руку и грудь

Пенсионерке из Режа, которая получила ожоги во время поездки на поезде, выплатят компенсацию морального вреда – 60 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 21 августа 2023 года пенсионерка ехала на поезде в Симферополь, перевозчик – АО «Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс». Нажав на кран с горячей водой, женщина получила ожоги правой руки и груди первой и второй степени.

«Пенсионерка после полученной травмы испытывала сильную боль, переживания, так как отдых, на который она копила деньги длительное время, был испорчен, врачами ей было категорически запрещено купаться и находиться на солнце, ежедневно ей ставили уколы и делали перевязки», – добавили в прокуратуре.

Сначала женщина обратилась в АО «Страховая компания «Гайде» с заявлением о страховой выплате, но там ей отказали, заявив, что площадь ожогов составляет менее 3% тела, и выплата не положена.

Тогда пенсионерка обратилась в суд, который с учетом позиции прокурора удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. рублей.

Реж, Елена Владимирова

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