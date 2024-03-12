Со сметаной, с икрой или со сгущенкой. Во сколько обойдется масленичное застолье

В России отмечают Масленицу, последнюю неделю перед Великим постом. В эти дни во многих семьях пекут и едят блины. «Новый День» посчитал, во сколько обойдется традиционное застолье.
Для классического рецепта блинов нужны пять основных ингредиентов: мука, молоко, яйца, подсолнечное масло, вода плюс немного соли и сахара. Последними тремя ингредиентами в расчетах пренебрежем.
На тесто:
Мука, 1 кг – 50 рублей
Молоко, 1 литр – 70 рублей
Яйца – 120 рублей
Масло подсолнечное – 150 рублей
Всего на блины уйдет 390 рублей. Причем из этого количества молока и яиц можно приготовить до 4 партий блинов (примерно по 20 штук каждая).
Конечно, блины «без всего» мало кто ест. Самые популярные у россиян начинки – это мед, варенье и сгущенка (такой вариант выбрали 34% опрошенных), на втором месте сметана (27%), на третьем сливочное масло (19%), на пятом икра и красная рыба (9%). Опрос перед масленицей проводил сервис «Доктис».
Несладкие начинки
Масло сливочное, 180 г – 170 рублей
Сметана, 200 г – 60 рублей
Икра красная, 100 г – 700 рублей
Красная рыба, 200 г – 400 рублей
Сладкие
Мед, 250 г – 100 рублей
Варенье, 380 г – 120 рублей
Сгущенное молоко, 380 г – 150 рублей
Екатеринбург, Елена Сычева
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