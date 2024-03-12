Со сметаной, с икрой или со сгущенкой. Во сколько обойдется масленичное застолье

В России отмечают Масленицу, последнюю неделю перед Великим постом. В эти дни во многих семьях пекут и едят блины. «Новый День» посчитал, во сколько обойдется традиционное застолье.

Для классического рецепта блинов нужны пять основных ингредиентов: мука, молоко, яйца, подсолнечное масло, вода плюс немного соли и сахара. Последними тремя ингредиентами в расчетах пренебрежем.

На тесто:

Мука, 1 кг – 50 рублей

Молоко, 1 литр – 70 рублей

Яйца – 120 рублей

Масло подсолнечное – 150 рублей

Всего на блины уйдет 390 рублей. Причем из этого количества молока и яиц можно приготовить до 4 партий блинов (примерно по 20 штук каждая).

Конечно, блины «без всего» мало кто ест. Самые популярные у россиян начинки – это мед, варенье и сгущенка (такой вариант выбрали 34% опрошенных), на втором месте сметана (27%), на третьем сливочное масло (19%), на пятом икра и красная рыба (9%). Опрос перед масленицей проводил сервис «Доктис».

Несладкие начинки

Масло сливочное, 180 г – 170 рублей

Сметана, 200 г – 60 рублей

Икра красная, 100 г – 700 рублей

Красная рыба, 200 г – 400 рублей

Сладкие

Мед, 250 г – 100 рублей

Варенье, 380 г – 120 рублей

Сгущенное молоко, 380 г – 150 рублей

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube