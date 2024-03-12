«Как заколдовали». Пенсионерка дважды отдала деньги мошенникам

Пожилая жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников, несмотря на предупреждения полиции и сотрудников банка. Пенсионерка отдала злоумышленникам свыше 1 миллиона рублей сбережений.

Как рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, 83-летнюю женщину с декабря прошлого года одолевали ежедневные звонки от незнакомцев. Мошенник под видом «сотрудника МВД» сообщил ей, что с ее банковского счета пытаются похитить деньги. Далее с женщиной связался «специалист Центробанка», который уговорил ее перевести накопления на «безопасный счет». Горожанка сначала обналичила и перевела мошенникам 400 тысяч рублей, а затем по этой же схеме отправила им еще 450 тысяч рублей.

В середине января женщина вновь пришла в офис банка, чтобы снять 200 тысяч рублей. Но сотрудница банка поняла, что клиентка общается с мошенниками, и сообщила об этом участковому полиции. Тот приехал в банк и вместе с менеджером убедил бабушку прекратить разговор с аферистами. Пенсионерке вручили памятку с инструкцией, как избежать уловок мошенников.

Однако спустя полтора месяца ситуация повторилась. По указанию телефонных лжебанкиров женщина сняла 190 тысяч рублей и перевела их на неизвестный счет. И только потом поняла, что ее снова обманули. Полицейским пенсионерка рассказала, что на нее оказали психологическое давление, и она «как заколдованная» выполняла указания аферистов. После этого начальник отдела полиции № 4 Акиф Софуев провел личную беседу с доверчивой женщиной и ее мужем, рассказав им о всех известных видах мошенничества.

По обращению пенсионерки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube