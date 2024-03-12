Филиал ПАО «Россети» повысил надежность энергоснабжения севера Свердловской области

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала модернизировали магистральную линию электропередачи, участвующую в выдаче мощности Серовской ГРЭС. Она играет важную роль в энергообеспечении предприятий металлургической отрасли Среднего Урала, а также в электроснабжении севера Свердловской области. Проект позволил повысить надежность транзита и устойчивость к ветровым нагрузкам.

На ЛЭП 220 кВ «Серовская ГРЭС – БАЗ», протяженность которой составляет 44 км, были заменены изоляторы, гасители вибрации, арматура в изолирующей подвеске. Изоляторы – важный элемент воздушной линии электропередачи. Они предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на ЛЭП. Специальные многочастотные гасители вибрации сохраняют провод и делают его устойчивым к вибрации и колебаниям, благодаря чему риск повреждения оборудования под воздействием ветра значительно снижается.

Также энергетики заменили на ЛЭП более 2 км грозотроса, который предназначен для защиты от прямых ударов молний и связанных с этим электрических перенапряжений.

Серов, Елена Владимирова

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