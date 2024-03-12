Дискотеки, призы и замужество: чем завлекают избирателей на участки

В преддверии президентских выборов региональные власти озабочены тем, чтобы показать федеральному центру хорошую явку. В ход идут самые разные методы. Во многих территориях, в том числе на Урале, пройдут беспроигрышные викторины – напрямую они к выборам не привязаны, но состоятся в те же дни. В некоторых городах в дни голосования сделают бесплатным проезд в общественном транспорте. В Татарстане молодым избирателям рекомендуют присмотреться на участках к своим соседям – вдруг в результате встречи на выборах образуется новая семья. «Новый День» спросил уральских политологов, какие самые интересные способы привлечения электората им встречались, и какие лучше работают.

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин отметил, что после подведения итогов голосования в случае высокой явки, конечно, найдется масса желающих приписать результат себе. «У победы много отцов, это поражение – всегда сирота», – отметил он. Эксперт вспомнил, что с годами технологии повышения явки менялись: «Мы помним, что еще в советское время были и буфеты, и концерты. В 90-е годы бывало, что и наливали за углом, главное – чтобы избиратель мог дойти до урны. Один кандидат, помнится, обещал жениться на избирательнице, но, как мы понимаем, обещать – еще не значит жениться. Сейчас закон регулирует, чтобы подкупа избирателей не было, хотя бы по формальным признакам. На этих выборах самые экстравагантные кандидаты отпали еще на стадии регистрации. Все, что за гранью приличия и здравого смысла, осталось за бортом».

Политтехнолог Сергей Мошкин отмечает: если такие методы используют, значит, они работают. «За многие годы сложились определенные формы такого рода мероприятий. Двумя словами можно это сформулировать так: «хлеба и зрелищ». Надо дать возможность избирателю получить что-то бесплатно. Как говорил классик, материализация духов и раздача слонов. Помню, один кандидат проводил ночные дискотеки для студентов. Думал, они потанцуют – и пойдут голосовать. А они по итогу пошли спать. Но вообще все средства хороши, когда нужно повысить явку. Это если в кампании есть явный фаворит. В конкурентной борьбе высокая явка может сыграть злую шутку: на участки придут «не те» избиратели. Вообще же для меня как технолога интереснее даже не то, что предлагают избирателям, а как сделать это юридически безупречно, чтобы никто – ни соперники, ни наблюдатели – не смог никого уличить в подкупе», – считает эксперт.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube