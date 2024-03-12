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Вторник, 12 марта 2024, 13:25 мск

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В екатеринбургском зоопарке проснулся медведь (ФОТО)

Фото: Екатеринбургский зоопарк

В зоопарке Екатеринбурга начали просыпаться животные, которые впадают в зимнюю спячку. Первым проснулся гималайский медведь Гай.

В зоопарке Гая называют позитивным и послушным питомцем. Весной его кормят морковью, яблоками, творогом, рыбой. Затем рацион медведя будет постепенно пополняться другими продуктами, увеличиваться по объему и достигнет пика изобилия к периоду жировки – второй половине лета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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