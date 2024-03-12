Упавшую с 20 этажа девушку выписали из больницы

Екатеринбургские врачи спали 26-летнюю девушку, которая 14 февраля выпала из окна 20 этажа. Сейчас она уже дома. В пресс-службе областного минздрава говорят, что таких случаев в медицинской практике – единицы.

После падения пациентка была доставлена в городскую больницу № 36 в тяжелейшем состоянии. У нее были повреждены кости лица, диагностированы переломы ребер с повреждением легких, перелом тазовых костей и правой плечевой кости. Обследование также выявило разрывы селезенки и печени. Состояние усугублял шок.

Благодаря профессионализму дежурной бригады медиков удалось быстро диагностировать весь спектр повреждений и стабилизировать состояние пострадавшей. Помощь ей оказывали хирург, травматолог и нейрохирург.

После операции девушка несколько дней оставалась в реанимации, потом ей сделали вторую операцию – на правом локтевом суставе. В больнице пациентка провела 19 дней, после чего ее выписали. По словам специалистов, свердловчанке невероятно повезло, учитывая высоту, с которой она упала.

Напомним, инцидент произошел в ЖК «Янтарная долина». Пострадавшую спасли сугробы под окнами, в которые она и упала.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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