Екатеринбуржец зарегистрировал у себя в квартире 3669 иностранцев

В Екатеринбурге осужден предприимчивый местный житель, который за год фиктивно поставил на учет 3669 иностранных граждан.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина признан виновным по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации».

Суд установил, что осужденный с июля 2022 года по июнь 2023 года фиктивно поставил на учет по месту пребывания 3669 иностранных граждан. При этом он прекрасно понимал, что никто из иностранцев в его квартире жить не будет. Обвиняемый вину не признал.

Суд приговорил его к штрафу в размере 1,5 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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