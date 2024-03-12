С начала года четыре свердловчанина стали миллионерами, купив лотерейный билет на почте

Пенсионер из Екатеринбурга выиграл 1 миллион рублей в лотерее. Мужчина купил счастливый билет за 100 рублей на почте, когда получал пенсию.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «Почты России», всего в Свердловской области было продано 75 тысяч билетов в тираже лотереи «Мечтамиллион» к 8 Марта. Екатеринбургский пенсионер стал уже четвертым лотерейным миллионером среди клиентов почты с начала 2024 года. Предыдущие три крупных выигрыша в лотерею были в Ирбите, Ивделе и Екатеринбурге. А в новогоднем тираже сразу 11 свердловчан из нескольких уральских городов и населенных пунктов выиграли по 1 миллиону рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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