Родители самоорганизуются ради штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении. Как получить его максимально быстро

Уральские родители несколько дней штурмуют паспортные столы из-за отметки о гражданстве, которая проставляется в свидетельство о рождении. Кому она нужна, сколько времени придется потратить на ее получение и как подготовиться, чтобы все прошло максимально быстро, выяснил «Новый День».

С 1 марта вступили в силу поправки, согласно которым на свидетельстве о рождении ребенка должна быть поставлена красная гербовая печать – отметка о гражданстве. Вообще им наделяются дети, у кого хотя бы один из родителей – гражданин России, и эта информация и без того указана в свидетельстве в графах об отце и матери. Зачем потребовались дополнительные сведения – неизвестно, но без них теперь невозможно выполнить некоторые законные процедуры.

Например, если ребенок выезжает за рубеж по свидетельству о рождении (к примеру, в Белоруссию или в Абхазию), то без такой отметки его не выпустят из страны.

Или если ему исполнилось 14 лет и пора получать общероссийский паспорт, то красный штамп в свидетельстве тоже обязателен.

То же самое относится к получению заграничного паспорта гражданина РФ. А вот если он уже есть, то его одного будет достаточно для выезда за рубеж. Но многие родители предпочитают перестраховываться. «Нам турагент сказала, что без него не выпустят. У нее так туристов завернули в Кольцово», – говорит одна из ожидающих в очереди за штампом.

«Нет, это что-то вы перепутали, выпускают прекрасно по одному загранпаспорту и свидетельство даже не спрашивают», – утверждает вторая, и, кстати, погрануправление ФСБ России согласно именно с ней, свою позицию они разъясняли ранее.

Многие родители говорят, что без красного штампа на обороте свидетельства о рождении не сменить прописку ребенка, например, при переезде. Невозможно зарегистрировать сделки с недвижимостью, владельцем или совладельцем которой является или будет являться ребенок.

В общем, штамп срочно нужен довольно ограниченному числу людей. В очередях немало «перестраховщиков», кто отправляется за границу и у чьих детей есть загранпаспорта, впрочем, их можно понять. Разъяснений от ведомств было не так много.

Очереди, которые почти совсем исчезли в паспортных столах как явление с активным продвижением портала и приложения «Госуслуги», образуются не из-за гигантского числа желающих получить штамп, а из-за невозможности записаться на получение услуги заранее. Ни через те же «Госуслуги», ни в МФЦ, ни по телефону этого сделать нельзя. Только в порядке живой очереди – к тому же отделения принимают по этим вопросам 2-3 дня в неделю по 2-3 часа.

Для того чтобы максимально упростить прохождение всех формальностей, связанных с получением красного штампа, стоит подготовить все нужные документы.

1. Копию паспорта матери (страница с основной информацией и с пропиской).

2. Копию паспорта отца (страница с основной информацией и с пропиской).

3. Копию свидетельства о рождении.

4. Распечатать заявление на проставление штампа (бланк есть на «Госуслугах» или на сайте МВД, стоит позаботиться о нем заранее, так как в отделении его не выдают, заполнить его можно на месте – по образцу).

С собой в отделение нужно взять оригиналы паспортов обоих родителей и собственно свидетельство о рождении ребенка, в которое и поставят отметку о гражданстве.

Важно, что отделения принимают по месту регистрации или пребывания родителей.

В Ленинском отделении на Фрунзе, 20, очередь двигалась довольно быстро – к 16 часам заходили те, кто в листе ожидания были 70-80-ми. Список формировали сами родители, причем некоторые приходили к 9 утра, чтобы записаться в него первыми. Но и те, кто пришли только к 15 часам, успели оформить все довольно быстро.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Степан Фатхиев

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