Уральцы запасаются витаминами для себя и своих питомцев

В аптеках Екатеринбурга с наступлением весны повысился спрос на витамины. Фармацевты отмечают, что с каждым годом этот сезонный интерес к витаминам становится все более массовым, горожане покупают средства для поддержания организма не только себе, но домашним питомцам.

В среднем покупка хороших витаминов обходится клиенту в сумму от 500 рублей. По мнению фармацевтов и врачей, весной человеку, переживающему авитаминоз, особенно необходимо принимать витамины групп А, Е, С и йод, хотя лучше всего употреблять их в комплексе с другими группами. Витамины для домашних животных зачастую обходятся их хозяевам дороже. Зарубежная продукция стоит примерно 600 рублей и более, отечественные витамины – в среднем от 200 рублей. Чаще всего владельцы берут для собак и кошек жидкие витамины – их легче добавлять в пищу или капать прямо в пасть.

Весенняя нехватка витаминов в организме человека может выражаться в виде слабости и недомоганий. У домашних питомцев – собак и кошек – из-за авитаминоза может тускнеть и выпадать шерсть, нарушаться пищеварение, отсутствовать аппетит, наблюдаться общая вялость.

По словам медиков, для профилактики весеннего авитаминоза необходимо использование в питании всех групп продуктов, в особенности, молочных и мяса. Одни только фрукты и овощи, вопреки распространенному мнению, не способны обеспечить организм необходимыми витаминами. Кроме того, витамины необходимо принимать и тем, кто в ближайшие дни начнет держать пост.

Екатеринбург, Елена Васильева

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