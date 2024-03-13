К выходным на Урале наступит настоящая весна

Уже сегодня днем в Свердловской области станет теплее – арктическая воздушная масса отступит на восток, а на ее место придет теплый атмосферный фронт.

Синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» пишет, что с четверга на юге области, а с пятницы – практически на всей территории региона ожидаются дневные оттепели. К концу недели начнет активно таять снег.

По данным Уралгидрометцентра, сегодня ночью на севере области будет до -20 °C, но уже завтра днем – до +1, в пятницу, 15 марта, до +3°. В Екатеринбурге сегодня ночью ожидается до -7 °C, завтра днем – около нуля, послезавтра – до +3°. Ветер западный с переходом на юго-западный, местами возможен небольшой мокрый снег.

Пока в Екатеринбурге довольно прохладно, от -13 до -16 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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