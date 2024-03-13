Под Екатеринбургом сожгут 12-метровую Жар-птицу (ВИДЕО)

Под Екатеринбургом в последний день Масленичной недели сожгут гигантскую Жар-птицу. Инсталляцию высотой в 12 метров соорудили в «Парке сказов» в Арамили. Проводы зимы устроят, по традиции, в воскресенье, сожжение запланировано на 18:30.

Жар-птица

«Во время сожжения Жар-птица будет «дышать» из клюва огнем из-за особенной конструкции – внутри нее построены воздуховоды, которые направят пламя вверх к клюву», – рассказали в пресс-службе парка.

Арамиль, Елена Сычева

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