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Среда, 13 марта 2024, 12:25 мск

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Замдиректора оборонного завода оштрафован за нарушение правил пожарной безопасности

Один из руководителей Машиностроительного завода имени Калинина оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в августе 2023 года специалист Госпожнадзора провел плановую проверку корпуса № 14 ПАО «МЗИК», которому в 2022 году была присвоена категория высокого риска. Оказалось, что на объекте нет планов эвакуации людей при пожаре, устройства для самозакрывания противопожарных дверей, а часть помещений не оборудована системой пожарной сигнализации.

На ответственного за пожарную безопасность руководителя, заместителя генерального директора по эксплуатации и реконструкции основных фондов, составили протокол по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей, Кировский районный суд Екатеринбурга оставил это постановление без изменений.

В жалобе, поданной в Свердловский областной суд, заместитель гендиректора просил вместо штрафа назначить ему наказание в виде предупреждения. Но Свердловский областной суд не нашел оснований для изменения решения.

Напомним, в 2016 году на ЗиКе случилась трагедия: между 42-м и десятым цехами в корпусе № 15 рухнула крыша. Четверо рабочих завода погибли. Еще 14 человек получили травмы. Сотрудники показали, что крыша в цеху постоянно текла, но во время ремонта на нее складывали тяжелые стройматериалы. Несколько человек были осуждены.

https://newdaynews.ru/ekb/585082.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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