В Академическом проведут Широкую Масленицу: в программе блины, салют и сожжение чучела

В Академическом 17 марта пройдут традиционные праздничные гуляния на Масленицу. Основной площадкой станет Преображенский парк. Сцена будет установлена напротив дома номер 45 на проспекте Сахарова.

В программе «Масленица хороша, веселись и пой душа!», которая пройдет с 14 до 17 часов, заявлены: борьба на бревне, бросание сапог, перетягивание каната, мастер-классы с росписью ложек, птичек, матрешек. Традиционно, гости праздника смогут угоститься блинами, в этом году их будет в два раз больше – две тысячи. Закусить можно будет также круассанами и пышками под горячий чай. Прогулка на пони порадует маленьких детей.

Завершит праздничную программу салют. «В 17 часов небо украсит салют из красок. В небо поднимутся цветные всполохи. А вот какого цвета, вы сможете узнать на месте», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ведущего девелопера района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Кроме того, уже по традиции в Преображенском парке будет устроено файер-шоу с последующим сожжением чучела Масленицы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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