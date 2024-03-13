Возле «Таганского ряда» машина ППС врезалась в трамвай

Сегодня утром возле остановки «Таганский ряд» автомобиль патрульно-постовой службы полиции врезался в трамвай №24. Движение общественного транспорта от Старой Сортировки в сторону центра было заблокировано.
Информации о пострадавших пока нет. Движение трамваев на данный момент восстановлено. «По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку», – уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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