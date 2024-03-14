Уральцев просят не выходить на опасный лед

В Свердловской области потеплело, и сотрудники МЧС активизировали работу по профилактике ЧП на водоемах. Так, в Екатеринбурге спасатели патрулируют набережные Городского пруда. К сожалению, екатеринбуржцы продолжают ходить по льду.

«Ни запрещающие аншлаги «Выход на лед запрещен», ни сотрудники МЧС, дежурящие на берегу, не останавливают рисковых горожан. С такими гражданами сотрудники МЧС России проводят беседы, объясняя, что эта беспечность может быть опасна для жизни. Период разрушения льда на водоемах Свердловской области уже наступает. Этому активно способствуют плюсовые температуры, весеннее солнце, ветреная погода и осадки. Выходить на лед с каждым днем все опаснее», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

Особенно небезопасны так называемые водоемы с нарушенным термическим режимом – те, на которых расположены электростанции: Белоярское водохранилище (г. Заречный), Рефтинское водохранилище (п. Рефтинский), Исетское водохранилище (г. Среднеуральск).

Чаще всего, по наблюдениям спасателей, на лед выходят школьники и любители рыбной ловли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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