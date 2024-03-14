В уральских ЗАГСах началась энергичная пора

В ЗАГСах Свердловской области начинается «горячая пора». По традиции, браки, заключенные в мае, считаются несчастливыми – народная мудрость гласит: «кто в мае женился – всю жизнь будет маяться». Поэтому уральцы стремятся успеть закончить с матримониальным вопросом до конца апреля. Как рассказали «Новому Дню» в нескольких ЗАГСах Полевского, Первоуральска, Екатеринбурга и Нижнего Тагила, наибольшее количество заявок на регистрацию браков подано последнюю декаду апреля, а также на 30 число. Брачующиеся объясняют – уже должна установиться относительно стабильная и теплая погода, а с улиц сойдет традиционная весенняя грязь, способная загубить любой праздничный наряд и обувь.

Екатеринбург, Елена Васильева

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