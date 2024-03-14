Жительницы Екатеринбурга активно готовятся к весне

Жительницы Екатеринбурга уже вовсю готовятся к весне. Как рассказали «Новому Дню» специалисты одного из ведущих салонов красоты города, большим спросом по-прежнему пользуются процедуры по омолаживанию кожи, которая после зимы нуждается в особом уходе.

В последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция ухода от инжекционных техник ухода за лицом. Клиенты все больше предпочитают менее травматичные и понятные по последствиям массажи – это действенный и безопасный способ быстро привести себя в порядок. Различные техники, используемые массажистом, который в обязательном порядке должен иметь соответствующее профилю работы образование, помогают восстановить кровоснабжение, улучшить отток лимфы, снять отечность, разгладить мимические морщинки и существенно улучшить цвет лица после нескольких месяцев зимы.

Кроме того, это также один из самых расслабляющих видов массажа – он понижает общее напряжение тела, способен избавить от головных болей и прочих неприятных ощущений. Во время процедуры мышцы лица подтягиваются, что и дает ожидаемый омолаживающий эффект. За счет улучшения кровоснабжения происходит также очищение пор, верхний слой кожи очищается от ороговелых частиц.

Екатеринбург, Елена Васильева

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