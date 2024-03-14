В Екатеринбурге гаишники помогли спасти людей из горящего дома

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции помогли десяти жильцам спастись из горящего дома.

Инспекторы заметили пожар рано утром, когда патрулировали улицы в районе Московского тракта: горел двухэтажный деревянный дом. Полицейские вызвали экстренные службы и бросились на помощь. Они обошли все квартиры, сообщили о пожаре и помогли выбраться из задымленного здания. Трем гаишникам помогал работник пожарно-спасательной части – у мужчины был выходной, и он случайно оказался рядом.

Таким образом, еще до прибытия спасателей из дома эвакуировались десять человек, в том числе 9-летняя девочка. Дорожные полицейские отвели людей на безопасное расстояние, а затем обеспечили проезд к месту пожара машин МЧС и скорой помощи. Благодаря совместной работе ГИБДД и экстренных служб никто из жильцов дома не пострадал, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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