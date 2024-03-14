Зайцы, деньги, контролеры. Три главных вопроса Галямову про грядущие изменения в работе общественного транспорта

Уже в этом году Екатеринбург переходит на новую систему пассажирских перевозок. Все контракты с предприятиями общественного транспорта перезаключат к августу – после чего для пассажиров все должно измениться к лучшему. В мэрии обещают, что водители маршруток перестанут устраивать гонки друг с другом, автопарки постепенно сменят микроавтобусы на полноценные, а расписание стабилизируется – и все потому, что доходы транспортных предприятий будут зависеть не от количества перевезенных пассажиров, а от расстояния, которое проехали автобусы. Деньги, полученные от горожан за проезд, будут отправляться в бюджет города, а бюджет города уже будет оплачивать работу перевозчиков.

Если не присматриваться к этой схеме, которая называется брутто, то обещания мэрии звучат великолепно. Но Екатеринбург – не первый город в России, который переходит на новую систему оплаты. В числе тех, кто уже перешел на брутто-контракты, – Пермь, Тверь, Краснодар и другие. «Новый День» изучил, как работает новая система там – и у нас появились вопросы к «транспортному» вице-мэру Екатеринбурга Рустаму Галямову.

Про зайцев

Пока перевозчики живут на деньги, полученные за проезд у пассажиров, они заинтересованы в том, чтобы каждый оплатил поездку. Следовательно, сейчас вопрос работы контролеров (и оплаты их труда) лежит на транспортниках. Переход на брутто-контракты будет означать, что перевозчикам все равно, сколько человек они обслужили на маршруте и все ли из них оплатили проезд.

Надеяться на сознательность горожан в этом вопросе тоже не приходится. С 2021 года в Екатеринбурге на некоторых маршрутах общественного транспорта тестировали «бескондукторную» систему – пассажиры должны были пользоваться валидаторами, оплачивая проезд самостоятельно. Результаты получились удручающими – честно себя вели только 30-40% пассажиров.

Вероятно, в новых условиях организовать работу контролеров придется администрации Екатеринбурга. Мэр города Алексей Орлов уже говорил, что, возможно, их «усилят» сотрудниками Росгвардии (в пресс-службе ведомства, кстати, «Новому Дню» сообщили, что пока не имеют данных на этот счет), а штрафы за безбилетный проезд увеличат – до 2000 рублей.

Так или иначе, организация контроля проезда станет, скорее всего, заботой местных властей, а это влечет за собой затраты, как минимум, на оплату труда контролеров.

Отсюда вопрос: сколько таких сотрудников придется нанять? Сколько денег из бюджета города будет уходить в год на эту статью расходов?

Про честность перевозчиков

После перехода на брутто-контракты перевозчики будут отдавать все деньги, полученные от пассажиров за проезд, в мэрию. Однако неясно, как будет контролироваться, сколько в реальности получили транспортники. Если с расчетами по банковским картам и Екартам все ясно и довольно прозрачно, то проконтролировать поступление наличных сложнее.

Вопрос: кто и как будет контролировать объем полученных от пассажиров денег?

Про деньги

Главный вопрос касается разницы между тем, сколько стоит транспортная работа и сколько платят пассажиры за проезд. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопрос «Нового Дня», на прошлой неделе напомнил, что только себестоимость одной поездки в Екатеринбурге составляет 40 рублей (сейчас проезд без льгот стоит 33 рубля). На вопрос об экономически обоснованном тарифе глава города отвечать не стал, однако ясно, что перевозчики должны зарабатывать, иначе они не смогут существовать, никто не хочет работать в минус, да и желающих трудиться без прибыли маловато.

Опыт других российских миллионников, которые уже перешли на брутто-схемы, показывает, что стоимость транспортной работы выше, чем объем полученных от пассажиров денег. Например, в позапрошлом году бюджет Перми выплатил транспортникам 6,1 млрд рублей, а получил от пассажиров – 4,4 млрд.

Вопрос: сколько средств в бюджете Екатеринбурга заложено на оплату транспортной работы перевозчиков и какие потери готова понести казна города, учитывая, что оплата за проезд покрывает не всю эту сумму?

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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