На ЕКАД начинается ремонт эстакады возле Шувакиша

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила об ограничениях для транспорта на 42-м километре ЕКАД. На этом участке будет организовано реверсивное движение из-за ремонта эстакады. Сооружение располагается над железной дорогой вблизи поселка Шувакиш.

Как рассказали в управлении автомобильных дорог Свердловской области, ремонт продлится до осени 2024 года. Планируется обновить опоры и балки эстакады, заменить деформационные швы, а также восстановить лестничные сходы и перила. Кроме того, строители заменят дренажную систему и водоотводы, покрасят эстакаду и зачистят ее от ржавчины.

«Подрядная организация приступила к подготовке к проведению ремонта в нерабочие дни, когда трафик на автодороге меньше. Тем не менее, затруднения в проезде через эстакаду были. ЕКАД – крайне востребованная и загруженная автодорога. В дальнейшем движение будет организовано согласно временной схеме. Она предполагает участок с реверсивным движением протяженностью 453 метра. Поток будет регулироваться временным светофором. В случае затруднений движения, предусмотрена работа регулировщиков, чтобы немедленно оптимизировать дорожную ситуацию на месте», – заявили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов планировать маршрут заранее и по возможности выбирать пути объезда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube