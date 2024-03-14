Три осужденных свердловчанки были помилованы по указу Путина

Три осужденных свердловчанки получили помилование по указу президента РФ Владимира Путина к 8 Марта.

Как сообщили «Новому Дню» в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области, освобожденные женщины – многодетные матери, у каждой от трех до четырех детей. При этом младшие дети жили вместе с матерями в Доме ребенка при колониях. Известно, что помилованные женщины не имели судимости за наркотики. За какие преступления свердловчанки отбывали наказание, в аппарате омбудсмена не указали, сославшись на конфиденциальность информации.

Напомним, Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. В этот список вошли беременные женщины, женщины с несовершеннолетними детьми, а также жены или родственницы участников СВО. Ранее вопрос о помиловании женщин обсуждался на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.

В январе 2024 года в Госдуму был внесен вопрос об амнистии отдельных категорий граждан к празднику 9 Мая (последняя прошла в 2015 году и была приурочена к 70-летию Дня Победы). Однако, по словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, на данный момент такая идея не обсуждается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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