На Урале за неделю подешевели огурцы и подорожала свекла

За неделю в Свердловской области стоимость на одни продукты выросла, на другие – сократилась. Так, например, цена на огурцы упала на 7,8%, а стоимость свеклы выросла почти на 5,4%.

По данным Свердловскстата, подорожали также и белокочанная капуста, которую теперь можно купить за 40,38 руб./кг (рост составил 3,8%), и помидоры – до 282,92 руб./кг (+2,9%). В цене также поднялись морковь (48,82 руб./кг) и сухие молочные смеси для детского питания (1217,52 руб./кг), однако рост составил менее 2%. Лидером среди подорожавших продуктов стала свекла, цена на которую теперь – 45,72 руб./кг.

За неделю цена на огурцы вновь снизилась – до 236,83 руб./кг. Также упала стоимость картофеля и бананов – до 24,80 руб./кг и 164,11 руб./кг соответственно (снижение составило чуть более 2%). Макароны теперь можно купить за 127,50 руб./кг, а яблоки – за 136,63 руб./кг (-1,2%).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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