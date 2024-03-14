Уральского священника захейтили за предложение приравнять материнство к работе законодательно

Уральского священника Максима Миняйло захейтили за предложение приравнять материнство к работе. В интервью ОТВ он сказал, что «на бездетность людей наталкивает кадровая политика, занятость женщин, фактическая невозможность совмещать многодетность и карьеру». «Это просто миф, который нам провозглашают, что можно и то и то успеть. К сожалению, зачастую нет», – сказал отец Максим.

Он отметил, что необходимо признать материнство работой. «Надо женщине дать такие условия, чтобы ей не только радостно было быть женой и матерью, но и выгодно. Это можно решить включением этого периода в рабочий стаж. Женщина, которая воспитывает двух или трех детей – неужто у кого-то повернется язык заявить, что она не работает? Думаю, что ни у кого. Но на законодательном уровне это не так сегодня», – отметил он.

Между тем нашлось множество несогласных с ним в соцсетях – причем как среди адептов крайних форм феминизма, так и среди граждан, поддерживающих радикальные «промужские» движения.

«С появлением детей женщина разве обязуется быть вечной домохозяйкой? Я таких женщин не встречала, чтобы хотели ограничить себя рамками семьи», – возмущаются первые.

«А может, давайте издадим закон, чтоб вообще те, кто родили, не работали и им деньги платили? Когда уже поймут, что от подачек женщинам они рожать не будут, они становятся только наглее», – требуют вторые.

Впрочем, многие согласились с мнением священника. Под публикациями об инициативе Миняйло есть и множество одобрительных комментариев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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