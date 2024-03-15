В Академическом заложили первую в России молодежную капсулу времени (ФОТО)

В Екатеринбурге в Академическом районе заложили первую в России молодежную капсулу времени. В нее поместили 37 предметов, которые выбрали горожане. Вскроют капсулу через 25 лет – в 2049 году.

Капсулу заложили напротив Дворца дзюдо, на пересечении проспекта Академика Сахарова и улицы Чкалова. В перспективе здесь будет Площадь молодежи, так что место выбрано неслучайно. В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, известные спортсмены и предприниматели. И, конечно, молодежь. Вместе с детьми и подростками из Екатеринбурга на закладку капсулы пришли члены делегаций Всемирного фестиваля молодежи из 33 стран мира. Кстати, иностранные студенты смогли оставить свои послания, которые достанут через 25 лет.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что молодежную капсулу решили заложить в Академическом потому, что это – самый молодой район Екатеринбурга, а кроме того, значительную часть его жителей составляет именно молодежь. А мэр города Алексей Орлов назвал Екатеринбург городом молодых, современных и целеустремленных созидателей, на которых должно строиться общество.

«Именно у нашей екатеринбургской молодежи появилась инициатива заложить капсулу времени. Мы постарались наполнить ее такими артефактами, документами и предметами, чтобы поколение, которое откроет ее в 2049 году, гордилось своими предками и с уважением относилось к нашей истории», – добавил Алексей Орлов.

Место для закладки капсулы помогал готовить главный застройщик Академического – АО СЗ «РСГ-Академическое». Девелопер, развивая район, всегда делает упор на поддержку детей и молодежи.

«Как говорит наш президент, наша молодежь, наши дети – это наше будущее, наша надежда, наша опора и процветание нашей страны. Академический район выбран неслучайно, поскольку это самый молодой район, и не только по дате создания, но и по населению, у нас много молодежи и детей, и, как вы можете видеть, это самый молодежный по духу район, – рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. – Нам хотелось показать будущему поколению, какие объекты, какой район мы видели в будущем, поэтому положили туда наши проекты по Детскому дому творчества, по нескольким объектам медицинского кластера – это НИИ ОММ и медицинский университет. Мы бы хотели, чтобы при вскрытии капсулы в будущем все посмотрели – получилось или нет».

Карбоновую капсулу времени, в которую накануне были упакованы 37 различных предметов, документов и материалов, опустили под землю при помощи лебедки. Капсула заложена в двойной колодец: его внешняя сторона сделана из бетона, а внутренняя стенка – из специального пластика.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Степан Фатхиев

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