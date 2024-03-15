Врачи спасли ребенка с полным поражением легких

Уральские врачи спаси подростка с полным поражением легких. Несчастье с 14-летним Максимом (имя изменено по просьбе родителей – прим. ред.) стало плохо – температура подскочила до 39 градусов. Несколько дней родители вместе с врачами скорой помощи пытались разобраться, что случилось, сдавали тесты и анализы, но точный диагноз поставить не получилось. В итоге было принято решение о госпитализации. Ночью Максима привезли в детскую больницу на ВИЗе. Диагноз: грипп А и пневмония. Максима были вынуждены перевести в реанимацию и подключить к ИВЛ. Ситуация была очень тяжелой: у Максима упала сатурация и его погрузили в медикаментозную комуи очень негативными прогнозами на будущее.

Отец мальчика обратился в Фонд святой Екатерины, где не смогли остаться в стороне. «Фонд, как ангел-хранитель, курировал все и вел нас, когда мы даже не знали, что еще можно сделать. Если бы нам не помогли, я думаю, что он не выжил бы», – отметил мужчина.

В критическом состоянии Максима перевели в реанимацию ОДКБ, где, помимо ИВЛ, добавили диализный аппарат. Спустя две недели мальчик вышел из комы, и еще неделю от него не было обратного контакта. Поражение легких было близко к 100%, но врачи боролись за пациента до самого конца.

«Врачи сказали: шанс один из ста – чудо. Мы благодарны Олегу Юрьевичу Аверьянову, Илье Владимировичу Носкову и всему реанимационному отделению №2: и врачи, и медсестры, они сделали основную работу, чтобы он просто остался жив», – продолжает отец.

Уже после ОДКБ, когда состояние Максима стабилизировалось и его жизни ничего не угрожало, ребенка перевели в стационар Клинического института мозга в Березовском. Здесь с ним начала работать мультидисциплинарная бригада.

«В КИМ две недели занимались диагностикой, особого прогресса не было, но врачи выявили все моменты, подключили противоэпилептические лекарства. Я помню, я ему позвонил, и он впервые со мной спокойно поговорил. И дальше все лучше и лучше – две недели реабилитации, и Максим встал на ноги. Врачи настоящие профессионалы», – говорит отец мальчика.

За два месяца к Максиму вернулись речь и подвижность, практически полностью восстановилось сознание. Теперь ребенку предстоит пережить еще долгие месяцы реабилитации.

Екатеринбург, Елена Васильева

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